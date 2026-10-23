Installation zeigt Trump in Teheran hinter Gittern

Revolutionsgarden melden Feuer an mehreren Öltankern

Irans Revolutionsgarden haben am Donnerstag Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Straße von Hormuz gemeldet. Vier Tanker seien beim Umladen von Öl auf andere Schiffe angegriffen worden und weitere drei Schiffe seien in der Nacht auf Minen angefahren, hieß es. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Militärorganisation drohte den USA damit, Angriffe auszuweiten. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine entlang der omanischen Küste zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.