Tscheche vergiftete Kollegen mit Frostschutzmittel

Vergiftete Getränkeflaschen verteilt

Dem 48-Jährigen wurde auch zur Last gelegt, im Mai 2025 mit Rattengift, Blei und Morphium vergiftete Getränkeflaschen an verschiedenen Orten in Olomouc verteilt zu haben. Der Anklage nach wollte er Obdachlose vergiften. Die Polizei stellte die Gefäße sicher, da der Mann zu dem Zeitpunkt bereits unter Beobachtung stand. Hätten die Beamtinnen und Beamten nicht so schnell und entschieden gehandelt, hätte es weit mehr Tote geben können, sagte Staatsanwalt Jindrich Pazdera.