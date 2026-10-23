Rote Gemeindechefin: „Befinden uns im Umbruch“

Durchaus unruhig verliefen die vergangenen Wochen bei der SPÖ Velden. Doch Veränderungen seien für Bürgermeisterin Margit Heissenberger unabdingbar. „Die Partei befindet sich mitten in einem Wandel, der gerade jetzt für eine moderne demokratische Bewegung von besonderer Notwendigkeit ist!“ betont die Gemeindechefin.