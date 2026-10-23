Das hat es mit der Gelbwesten-Bewegung auf sich

Damals ging es um hohe Treibstoffpreise. Am Anfang standen Proteste von Autofahrerinnen und Autofahrern, die verpflichtend sind, eine solche Weste für Unfälle und Pannen im Auto zu haben. Sie wurden zum Sinnbild einer Panne des gesamten Landes. Zu den frühen Anhängerinnen und Anhängern der Bewegung zählten viele Menschen in Frankreich, die auf dem Land lebten und mit dem Auto zur Arbeit fuhren – viele von ihnen mit Einkommen, mit denen sie gerade so über die Runden kamen. Höhere Treibstoffpreise hätten sie besonders stark getroffen.