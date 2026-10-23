OÖ-Wahl 2027: Sorge vor Manipulation durch Russen

Noch ist es knapp ein Jahr bis zur nächsten Landtagswahl in Oberösterreich. Doch Landtagspräsident Hiegelsberger macht sich bereits Gedanken darüber, wie der Wahlkampf vor gezielter Manipulation und Einflussnahme aus dem Ausland geschützt werden kann. Im Visier hat er dabei vor allem Russland, das nach Ansicht des Landtagspräsidenten zunehmend versucht, demokratische Prozesse in Europa zu beeinflussen.