2:0 verschenkt: „Wir spielen noch zu kindlich“

Tim Drexler blies ins selbe Horn. „Es geht darum, den Ball vom Tor wegzuhalten. Da müssen wir ihn wegschlagen und dürfen nicht flach ausspielen.“ Trainer Danny Röhl, der trotz des Rückschlags wie gewohnt ruhig blieb, befand, dass seine Elf „im Game Management“ dazulernen müsse. An Möglichkeiten mangelte es seiner Truppe nicht, doch Haris Tabaković und Co. fehlte häufig das Zielwasser. Zugleich brannte es in der Defensive gleich mehrfach. „Wir hatten Chancen, um noch mehr Tore zu machen und lassen gerade einen Tick zu viel zu“, fasste der 37-Jährige es zusammen.