Melania Trump: Lokale Feuerpause vermittelt

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat nach Angaben des Weißen Hauses eine lokale Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine für die von russischen Truppen besetzte Stadt Oleschky vermittelt.
Die Ukraine und Russland haben einer lokalen Feuerpause für die von russischen Truppen besetzte Stadt Oleschky zugestimmt. Sie solle am 29. Oktober beginnen, teilte das US-Präsidialamt am Freitag mit. Beide Länder hätten vereinbart, sämtliche Kampfhandlungen in Oleschky vorübergehend einzustellen.
Dies solle es ermöglichen, humanitäre Hilfsgüter zu verteilen und Zivilisten über einen dafür vorgesehenen sicheren Korridor in Sicherheit zu bringen. Der ukrainische Verhandlungsführer Dawyd Arachamija erklärte, die Vereinbarung sei das Ergebnis eines langen Prozesses, an dem neben Melania Trump auch Papst Leo beteiligt gewesen sei.
Kreml bestätigte Vereinbarung
Der Kreml bestätigte am Freitag die Vereinbarung und teilte mit, das russische und ukrainische Militär arbeiteten daran, die Termine für die Umsetzung festzulegen. Das russische Präsidialamt hatte bereits Anfang der Woche erklärt, dass an einer Verbesserung der Lage gearbeitet werde, nachdem Präsident Wladimir Putin dem Papst seine Kooperationsbereitschaft signalisiert hatte. Sprecher Dmitri Peskow erklärte, alle Zivilisten, die Oleschky verlassen wollten, dürften dies tun. Die Evakuierung werde voraussichtlich mehrere Tage dauern. Peskow würdigte die Rolle von Melania Trump, die bei einem Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump besprochen worden sei.
Die Lage in Oleschky ist katastrophal.
First Lady Melania Trump
Bild: AP/Angelina Katsanis
„Die Lage in Oleschky ist katastrophal“, erklärte Melania Trump in der Mitteilung des Präsidialamtes. Die Stadt an der Front stehe vor dem Kollaps. Die verbliebene Bevölkerung bestehe vor allem aus älteren Menschen, die dringend medizinische Hilfe, Medikamente, Lebensmittel und sauberes Trinkwasser benötigten. Die Waffenruhe soll es unbewaffneten Teams beider Länder ermöglichen, die Bewohner in ihren Häusern aufzusuchen und den Transport für diejenigen zu koordinieren, die die Stadt verlassen wollen.
US-Fernsehteam soll Evakuierung dokumentieren
Diejenigen, die in Sicherheit gebracht werden möchten, erhielten koordinierte Unterstützung und Transportmittel zu ihrem gewünschten Ziel, sagte die First Lady. „Ich gehe davon aus, dass einige nach Russland und andere in die Ukraine ausreisen wollen.“ Die Evakuierung soll von einer US-Medienorganisation dokumentiert werden. Der konservative US-Sender Newsmax berichtete, er habe für seine Kameras exklusiven Zugang erhalten, um den Einsatz zu begleiten.
Oleschky liegt gegenüber von Cherson auf der anderen Seite des Flusses Dnipro und ist seit Februar 2022 von russischen Truppen besetzt. US-Angaben zufolge leben dort noch etwa 1700 bis 2000 Menschen, darunter rund 50 Kinder. Vor dem Krieg hatte die Stadt rund 24.000 Einwohner. Zudem waren etwa 90 Prozent des Stadtgebiets nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms überschwemmt worden.
Melania Trump und ihr Vertreter verhandelten demnach direkt mit der russischen und der ukrainischen Führung über die Bedingungen der Waffenruhe. Die First Lady hatte sich bereits für die Rückkehr ukrainischer Kinder eingesetzt, die während des Krieges von Russland verschleppt worden waren. US-Präsident Donald Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zuletzt zu einer Einigung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gedrängt, um den im Februar 2022 begonnenen Krieg zu beenden.
Papst schickt Almosenmeister in die Ukraine
Papst Leo schickt seinen Almosenmeister Luis Marín de San Martín vom 27. bis 30. Oktober in die Ukraine, um den Menschen angesichts der anhaltenden Kriegsfolgen die Nähe und Solidarität des Kirchenoberhaupts zu vermitteln. Der Präfekt des Dikasteriums für den Dienst der Nächstenliebe wird von dessen Untersekretär Massimo Ralli begleitet, wie Vatican News am Freitag berichtete.
Der Besuch folgt auf Telefonate des Papstes mit Putin und Selenskyj. Dabei ging es um eine Lösung der schwierigen humanitären Lage in Oleschky. Mit der Reise soll die Unterstützung des Vatikans für die betroffene Bevölkerung bekräftigt werden.
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