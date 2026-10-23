Hier gibt’s die Spiele aus dem Tiroler Unterhaus!

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder Fußball in Tirol. Von der Regionalliga West bis zur 2. Gebietsliga Ost ist alles dabei. Verfolge die Spiele deines Lieblingsklubs aus dem Unterhaus ganz entspannt von zu Hause aus im Live-Stream!
Hier findet ihr alle Übertragungen der kommenden Tage auf einen Blick:
Regionalliga West
VfB Hohenems – WSG Tirol Juniors|Sa. 24.10.2026, 16:00 Uhr| https://go.fan.at/5WZ62x
Tiroler Liga
Innsbrucker AC – SV Kematen|Sa. 24.10.2026, 16:00 Uhr | https://go.fan.at/4TlgO3
1. Landesliga West
SC Imst Juniors – FC Vils |Sa. 24.10.2026, 15:00 Uhr | https://go.fan.at/6UxFUN
SVG Reichenau II – SV Landeck|So. 25.10.2026, 10:30 Uhr |https://go.fan.at/3crCB5
2. Landesliga Ost
FC Kufstein II – FC Kramsach/Brandenberg|Sa. 24.10.2026, 16:00 Uhr|https://go.fan.at/5CGFLz
FC Kitzbühel Juniors – SV Weerberg| Sa. 24.10.2026, 16:00 Uhr | https://go.fan.at/4cI0nJ
1. Gebietsliga Mitte-West
Innsbrucker AC II – SV Hall II|Sa. 24.10.2026, 13:15 Uhr | https://go.fan.at/8ISR9N
1. Gebietsliga Ost
SV Kirchbichl Juniors – SK St. Johann II| Sa. 24.10.2026, 16:00 Uhr | https://go.fan.at/3WsO2r
2. Gebietsliga Mitte-West
FC Volders II – Völser SV II|Sa. 24.10.2026, 17:30 Uhr | https://go.fan.at/4JROMf
2. Gebietsliga Ost
FC Söll II – FC Hochfilzen II |Sa. 24.10.2026, 16:30 Uhr | https://go.fan.at/8bIRf8
Tirol-Cup
FC Volders – SV Längenfeld | Mo. 26.10.2026, 11:00 Uhr | https://go.fan.at/5G4Tkp
SVG Mayrhofen – SV Oberperfuss | Mo. 26.10.2026, 14:00 Uhr | https://go.fan.at/6uPOAE
SPG Oberland West – SVG Reichenau| Mo. 26.10.2026, 14:00 Uhr | https://go.fan.at/4OC8eZ
FC Kitzbühel – SK Ebbs | Mo. 26.10.2026, 14:00 Uhr | https://go.fan.at/4gMboT
SV Kematen – SC Schwaz | Mo. 26.10.2026, 16:00 Uhr | https://go.fan.at/8TIN5H
SC Kundl – SV Westendorf | 26.10.2026, 17:00 Uhr | https://go.fan.at/9tACiM
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