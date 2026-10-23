Volkswagen will weitere 12.000 Jobs streichen

Betriebsrat gegen Transfergesellschaft

Die 12.000 Jobs sollen sozialverträglich gestrichen werden. Der Konzern will laut eigener Aussage eine Transfergesellschaft einrichten, in die Beschäftige wechseln könnten, um neue Perspektiven außerhalb von VW auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Der Betriebsrat müsste einer solchen Gesellschaft aber zustimmen, er und die Gewerkschaft lehnten umgehend ab. Man sei gegen eine Sanierung auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, hieß es. Die Aktionärinnen und Aktionäre seien in der Pflicht. Die deutsche Bundesagentur für Arbeit kann mit Transferkurzarbeitergeld einen Beitrag zur Sanierung leisten.