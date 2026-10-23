Tickets für die Vienna Capitals gewinnen

Packende Zweikämpfe, rasante Spielzüge und eine mitreißende Atmosphäre auf dem Eis! Die Vienna Capitals kämpfen in der win2day ICE Hockey League um wichtige Punkte und dürfen sich dabei auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans verlassen. Die „Krone“ verlost für drei spannende Heimspiele Tickets.
Wenn die Vienna Capitals in ihrer Heimstätte aufs Eis stürmen, ist Eishockey-Action garantiert. Gleich drei hochkarätige Gegner warten im November auf die Wiener. Den Auftakt macht der HCB Südtirol Alperia aus Bozen, ehe mit den Steinbach Black Wings Linz ein österreichischer Rivale in der Bundeshauptstadt gastiert. Wenige Tage später fordert Olimpija Ljubljana die Caps heraus.
Mitmachen und gewinnen
Für die folgenden Heimpartien der Vienna Capitals verlost die „Krone“ jeweils 10x2 Tickets
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
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