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Eishockey-Kracher

Tickets für die Vienna Capitals gewinnen

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23.10.2026 16:37
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Erleben Sie die Eishockey-Cracks live.
Erleben Sie die Eishockey-Cracks live.(Bild: APA/EXPA/ JOHANN GRODER)
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Packende Zweikämpfe, rasante Spielzüge und eine mitreißende Atmosphäre auf dem Eis! Die Vienna Capitals kämpfen in der win2day ICE Hockey League um wichtige Punkte und dürfen sich dabei auf die lautstarke Unterstützung ihrer Fans verlassen. Die „Krone“ verlost für drei spannende Heimspiele Tickets. 

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Wenn die Vienna Capitals in ihrer Heimstätte aufs Eis stürmen, ist Eishockey-Action garantiert. Gleich drei hochkarätige Gegner warten im November auf die Wiener. Den Auftakt macht der HCB Südtirol Alperia aus Bozen, ehe mit den Steinbach Black Wings Linz ein österreichischer Rivale in der Bundeshauptstadt gastiert. Wenige Tage später fordert Olimpija Ljubljana die Caps heraus.

Mitmachen und gewinnen
Für die folgenden Heimpartien der Vienna Capitals verlost die „Krone“ jeweils 10x2 Tickets

  • 1. November, 17.30 Uhr: Vienna Capitals gegen HCB Südtirol Alperia
  • 13. November, 19.15 Uhr: Vienna Capitals gegen Steinbach Black Wings Linz
  • 18. November, 19.15 Uhr: Vienna Capitals gegen Olimpija Ljubljana

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für Abonnenten des „Krone“ Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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