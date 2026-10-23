Hailey Bieber heizt Fans in Hauch von Nichts ein

Hailey Bieber heizt ihren Fans ein – und zwar in einem Hauch von Nichts und Spitze! Die Ehefrau von Justin Bieber räkelt sich aktuell nämlich für den Wäschehersteller Calzedonia in bester Heidi-Klum-Manier vor der Kamera.
Dass Spitze einfach spitze ist, das wissen echte Fashionistas schon länger. Nun macht Hailey Bieber aber Heidi Klum ordentlich Konkurrenz und setzt die Stücke der aktuellen Spitzenkollektion von Calzedonia sexy in Szene.
Spitze – cool in Szene gesetzt!
Der Look: ein Hauch von Nichts! Denn die Model-Schönheit schlüpfte für das Shooting lediglich in eine Spitzenstrumpfhose und ein Spitzentop. Darunter trägt die 29-Jährige nur einen schwarzen Stringtanga. Ganz schön heiß!
„Mit ihrem mühelos coolen Stil macht sie das filigrane Material zum Blickfang des gesamten Outfits“, freut sich Calzedonia, Bieber für die aktuelle Kampagne gewonnen zu haben.
Calzedonia gilt längst als Experte für Strumpfhosen. Feine Details und raffinierte Designs zeichnen auch die aktuelle Spitzen-Kollektion der italienischen Marke aus – und machen die Stücke zum vielseitigen Fashion-Statement, das von romantisch bis cool gestylt kombiniert und gestylt werden kann.
Model, Unternehmerin, Stil-Ikone
Hailey Bieber ist Model, Unternehmerin und zählt zu den bekanntesten Influencerinnen der Welt. Die 29-Jährige arbeitet regelmäßig mit internationalen Mode- und Beauty-Marken zusammen und gründete 2022 ihre eigene Hautpflegemarke Rhode.
Neben ihrer erfolgreichen Karriere sorgt die Ehefrau von Justin Bieber immer wieder mit ihren stylischen Auftritten und Social-Media-Posts für Schlagzeilen – und setzt damit immer wieder selbst Trends.
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