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Opfer erst 14 Jahre

Online-Sadist nach Suizid von Mädchen verhaftet

Digital
23.10.2026 15:19
Laut Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter sein 14-jähriges Opfer zu selbstverletzendem ...
Laut Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter sein 14-jähriges Opfer zu selbstverletzendem Verhalten gedrängt haben.(Bild: panitan - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Suizid einer 14-Jährigen in den USA haben Ermittler in Hamburg einen mutmaßlichen Online-Sadisten festgenommen. Dem 18-Jährigen werde Mord und gefährliche Körperverletzung jeweils in sogenannter mittelbarer Täterschaft vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. 

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Der junge Mann wurde demnach am Donnerstag in Hamburg festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Auslöser der Ermittlungen waren unter anderem Hinweise der US-Bundespolizei FBI.

Laut Staatsanwaltschaft soll der zur Tatzeit im Herbst des vergangenen Jahres 17-Jährige über das soziale Netzwerk Discord in Kontakt mit der psychisch labilen 14-Jährigen gestanden sein und diese zu selbstverletzendem Verhalten gedrängt haben. Davon ließ er sich Videoaufnahmen schicken. Einige Tage später beging die Jugendliche in ihrem Zimmer Suizid.

Nach Ermittlerangaben soll der Beschuldigte in Verbindung mit einer Gruppierung namens Nefarious Maniac Kult gestanden sein. Sie ist Teil eines losen globalen Online-Netzwerks von Sadisten, das unter den Kürzeln 764 oder COM bekannt ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich durch das Videomaterial der 14-Jährigen entweder innerhalb der Gruppierung profilieren oder dadurch Zugang zu dieser erhalten wollte. Vorbestraft ist der Beschuldigte nicht, die Ermittlungen laufen.

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Für die Verhandlung sind bis Dezember 82 Verhandlungstermine anberaumt.
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Anklage gegen 17-Jährigen
Dem Nefarious Maniac Kult angehört haben soll auch ein 17-Jähriger aus dem Kreis Ludwigsburg bei Stuttgart, gegen den am Freitag – rund ein Jahr nach seiner Festnahme – bei der Jugendschutzkammer des Landgerichts Heilbronn Anklage erhoben wurde.

Der Teenager steht im Verdacht, im März und April 2025 Mitglied der Gruppierung gewesen und für diese als Rekrutierer neuer Mitglieder tätig gewesen zu sein. Konkret lauten die Vorwürfe gegen den damals 16-Jährigen unter anderem: (schwerer) sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in jeweils mehreren Fällen, die Herstellung von Missbrauchsaufnahmen von Kindern und Jugendlichen, gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft sowie die Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung.

Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, dass die Mitglieder dieser Gruppierung das Ziel verfolgten, möglichst viele Opfer durch gezielte Manipulation psychisch zu kontrollieren und diese dazu zu bringen, sich selbst zu verletzen. Der Jugendliche wurde im Oktober vergangenen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Zu Netzwerk gehörte auch „White Tiger“
Zum Netzwerk 764 soll auch der im Juni in Hamburg festgenommene Mann gehört haben, der als „White Tiger“ bekannt wurde. Der Deutsch-Iraner soll unter anderem über das Internet einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben haben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat den 21-Jährigen unter anderem wegen Mordes angeklagt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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