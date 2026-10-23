Online-Sadist nach Suizid von Mädchen verhaftet

Nach Ermittlerangaben soll der Beschuldigte in Verbindung mit einer Gruppierung namens Nefarious Maniac Kult gestanden sein. Sie ist Teil eines losen globalen Online-Netzwerks von Sadisten, das unter den Kürzeln 764 oder COM bekannt ist. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich durch das Videomaterial der 14-Jährigen entweder innerhalb der Gruppierung profilieren oder dadurch Zugang zu dieser erhalten wollte. Vorbestraft ist der Beschuldigte nicht, die Ermittlungen laufen.