„Yamal ist schon auf den Spuren von Messi“

„Das wird mit Sicherheit wieder ein Fest“, freut sich auch Hans Krankl auf den Fußball-Leckerbissen. Die rot-weiß-rote Legende hofft dabei auf einen positiven Ausgang für seinen Ex-Verein aus Katalonien. „Sie spielen wie aus einem Guss, hören nie auf, wollen immer Tore erzielen. Da geht mir das Herz auf.“ Vor allem Hansi Flick hat laut dem „Goleador“ einen großen Anteil an der Transformation zurück zu Europas Elite. „Ich glaube, er ist der ideale Mann, um auch mit den vielen jungen Burschen umgehen zu können. Er macht dort jeden Spieler besser, hat eine Einheit geschaffen, die alles gibt.“