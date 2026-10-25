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Krankl vor Clasico:

„Yamal ist schon auf den Spuren von Messi“

La Liga
25.10.2026 06:30
Hans Krankl sieht Lamine Yamal schon „auf den Spuren“ von Lionel Messi.
Hans Krankl sieht Lamine Yamal schon „auf den Spuren“ von Lionel Messi.(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Thibault Camus, GEPA Pictures)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

Hans Krankl lobt vor dem Clasico (heute, 21 Uhr im Sportkrone.at-Ticker und LIVE auf DAZN) seinen Ex-Verein Barcelona – und schwärmt vom spanischen Jungstar Lamine Yamal. Die DAZN-Highlights gibt es nach Schlusspfiff auf sportkrone.at.

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Weltweit ist es DAS Ligaspiel der Saison. Mehr als 500 Millionen Menschen fiebern mit, wenn der Clasico ansteht. Und auch am Sonntag (Anpfiff 21 Uhr) wird der spanische Hit wieder elektrisieren – Barcelona bittet Real Madrid zum Tanz. Bier einkühlen, Popcorn bereitstellen und anschnallen – ein Spektakel ist garantiert

„Das wird mit Sicherheit wieder ein Fest“, freut sich auch Hans Krankl auf den Fußball-Leckerbissen. Die rot-weiß-rote Legende hofft dabei auf einen positiven Ausgang für seinen Ex-Verein aus Katalonien. „Sie spielen wie aus einem Guss, hören nie auf, wollen immer Tore erzielen. Da geht mir das Herz auf.“ Vor allem Hansi Flick hat laut dem „Goleador“ einen großen Anteil an der Transformation zurück zu Europas Elite. „Ich glaube, er ist der ideale Mann, um auch mit den vielen jungen Burschen umgehen zu können. Er macht dort jeden Spieler besser, hat eine Einheit geschaffen, die alles gibt.“

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Der Sommer-Transfer von Rodri hat „Blaugrana“ auch „die nötige Stabilität zwischen Defensive und Offensive gegeben“, zudem ist Cubarsi „wahrscheinlich der beste Innenverteidiger der Welt“ für den 73-Jährigen. Und an einem Namen führt sowieso kein Weg vorbei: Lamine Yamal! Der absolute Superstar im Dress Barcelonas, mit immer noch zarten 19 Jahren aber das Um und Auf in der Kreativabteilung des amtierenden Meisters.“

„Real noch kein Team“
„Er ist einfach fantastisch, mit dem Hauch Magie“, schwärmt Krankl. Immer wieder werden Parallelen zu einem gewissen Lionel Messi gezogen, in Sachen Zahlen hängt er den jungen Argentinier im gleichen Alter sogar um Längen ab (siehe Grafik). „Das sind herausragende Werte. Aber mit Messi will ich Yamal noch nicht vergleichen. Doch er ist sicherlich schon auf seinen Spuren.“

(Bild: Krone KREATIV/AFP, Reuters/Marcelona del Pozo, stock.adobe.com)

Dem Erzrivalen aus Madrid – der sich keine Pleite erlauben darf – stellt der ehemalige Neuner des Camp Nou allerdings kein gutes Zeugnis aus. „Sie sind noch kein Team, es gibt viele Egos. Aber wenn es jemand schafft, dann Mourinho.“ Ein Schmankerl gibt’s für alle Fans des „Clasico“ in jedem Fall: Im Doppelpass mit dem Streaminganbieter DAZN zeigt sportkrone.at nach Schlusspfiff alle Tore und Highlights.

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