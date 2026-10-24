Renate Götschl über ihre „Kindheit am Bauernhof“

Renate Götschl ist in Österreich und auch über unsere Landesgrenzen hinaus bekannt und vielen, vielen Menschen ein Begriff. Als Skifahrerin schrieb die Steirerin Geschichte, raste auf den Brettern, die so vielen in Österreich die Welt bedeuten, zu 46 Weltcupsiegen, einer großen Kristallkugel für den Gesamtweltcup und zehn Disziplinen-Weltcups. Bei Olympia raste Renate zu zwei Medaillen, bei Weltmeisterschaften zu deren neun, drei davon in Gold! Für jene, die Renate nicht (mehr) kennen, kurz umrissen: Auf den Skipisten dieser Welt zählte die heute 51-Jährige zu den Besten ihrer Zunft.