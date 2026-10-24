Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein

Auseinandersetzungen in Lyon und Paris

Erste Krawalle waren am Samstag aus Lyon gemeldet worden, laut französischen Medienberichten setzte die Polizei dabei Tränengas ein. Auch in der französischen Hauptstadt wurde es immer brenzliger. Zunächst sollen Randalierer Schaufenster beschädigt und versucht haben, Scheiben einzuschlagen. Die Polizei sei mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen. Bilder zeigten Wolken von Tränengas und Feuerwerkskörpern sowie den Einsatz von Wasserwerfern, in Fernsehaufnahmen waren Knallgeräusche zu hören, eine Mülltonne brannte. Die Polizeipräfektur von Paris gab auf der Plattform X an, dass Randalierer am Ende des dortigen Demonstrationszuges versucht hätten, in ein Autohaus einzudringen. Das rasche Eingreifen der Ordnungskräfte habe dies verhindert, hieß es.