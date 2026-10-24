Proteste eskalieren
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
Nach den massiven Ausschreitungen vergangene Woche war die Lage in Frankreich angespannt: 70.000 Sicherheitskräfte, Hubschrauber, Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge sind bei dem neuerlichen landesweiten Protesttag im Einsatz. In Lyon musste die Polizei bereits am Nachmittag zu Tränengas greifen. Und am Abend eskalierte dann die Lage ...
Die hohen Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem treiben die Menschen in Frankreich auf die Barrikaden. Rund 410.000 Personen beteiligten sich laut Regierungsangaben am Samstag an den Protesten im Land. Die Gewerkschaft CGT sprach sogar von fast 800.000 Teilnehmern.
Zunächst verlief alles halbwegs friedlich. Später sei die Polizei jedoch mit einem „extrem erhöhten Maß an Gewalt“ konfrontiert gewesen, beklagte sich der französische Innenminister Laurent Nuñez. Wofür er Linksextreme verantwortlich machte. Mittlerweile seien fast 1000 Menschen festgenommen worden, die Zahl dürfte weiter steigen.
Derzeit verbreitet sich ein Video aus Paris in den sozialen Netzwerken, in dem zu sehen ist, wie Polizisten auf eine Frau einschlagen:
Auch in Marseille, Toulouse und Nizza wurden Zusammenstöße mit der Polizei gemeldet. In Toulouse soll dabei laut Medien ein Mann schwer an der Hand verletzt worden sein. Dem kanadischen Rechtsanwalt Ian, der seit 17 Jahren in Paris lebt, schwante bereits im Vorfeld Böses. „Wir werden eine extreme Überreaktion der Polizei sehen. Die Regierung will jetzt Stärke zeigen, es wird gewalttätig werden“, schilderte er der „Bild“.
Menschen bei Polizeieinsätzen verletzt
Am Abend erklärte der Innenminister: „Der Tag ist noch nicht vorbei.“ Die Sicherheitsvorkehrungen blieben bis spät in den Abend hinein bestehen. Zahlreiche Plünderungen konnten nach seinen Angaben verhindert werden. Außerdem kam es Nuñez zufolge zu keinen gezielten Angriffen auf öffentliche Gebäude, wie es sie am 17. Oktober gegeben hatte. Allerdings seien bei heftigen Ausschreitungen zwei Menschen in Clermont-Ferrand und Toulouse im Rahmen von Polizeieinsätzen schwer verletzt worden.
Auseinandersetzungen in Lyon und Paris
Erste Krawalle waren am Samstag aus Lyon gemeldet worden, laut französischen Medienberichten setzte die Polizei dabei Tränengas ein. Auch in der französischen Hauptstadt wurde es immer brenzliger. Zunächst sollen Randalierer Schaufenster beschädigt und versucht haben, Scheiben einzuschlagen. Die Polizei sei mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen. Bilder zeigten Wolken von Tränengas und Feuerwerkskörpern sowie den Einsatz von Wasserwerfern, in Fernsehaufnahmen waren Knallgeräusche zu hören, eine Mülltonne brannte. Die Polizeipräfektur von Paris gab auf der Plattform X an, dass Randalierer am Ende des dortigen Demonstrationszuges versucht hätten, in ein Autohaus einzudringen. Das rasche Eingreifen der Ordnungskräfte habe dies verhindert, hieß es.
Plünderungen in mehreren Städten
In der Stadt Nantes im Nordwesten Frankreichs seien Beschädigungen und Plünderungen in einem Geschäft gemeldet worden, teilte die zuständige Präfektur mit. Die Sicherheitskräfte hätten sechs Personen festgenommen. Auch andernorts wurden Berichten zufolge Plünderungen beobachtet.
Neue Proteste in der nächsten Woche angekündigt
Derweil kündigte die Gelbwesten-Bewegung bereits neue Demonstrationen für kommende Woche an. Am 31. Oktober soll es einen „3. Akt“ geben, teilten die Organisatoren der vergangenen Veranstaltungen auf ihrer Webseite mit. Sie riefen zu Kundgebungen und Sitzstreiks vor der Nationalversammlung sowie vor sämtlichen Rathäusern Frankreichs auf.
Am kommenden Freitag soll zudem eine Protestveranstaltung stattfinden, bei der mit Küchenutensilien wie Töpfen und Pfannen Lärm gemacht wird – eine sogenannte Casserolade.
Der Protest der Gelbwesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und soziale Ungerechtigkeit hatte Frankreich zwischen November 2018 und Frühjahr 2019 in Atem gehalten. Ihr Name geht darauf zurück, dass viele der Demonstranten gelbe Warnwesten trugen.
Heftige Ausschreitungen in der verganenen Woche
Am vergangenen Wochenende war es in Frankreich am Rande von Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem zu massiven Ausschreitungen gekommen. Tausende Geschäfte wurden geplündert, Rathäuser und Polizeistationen angegriffen und Gebäude in Brand gesetzt. Als Reaktion darauf wurden in mehreren Großstädten nächtliche Ausgangssperren verhängt. Zudem wurden als Konsequenz Proteste an diesem Wochenende stark begrenzt.
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