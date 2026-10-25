LASK gegen Red Bull Salzburg, LIVE ab 17 Uhr

„Es sind zwei Mannschaften, die auf gutem Niveau Fußball spielen können, es werden Kleinigkeiten entscheiden“, vermutete LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. Und CL-Torschütze Krystof Danek ergänzte: „Wir sind auf demselben Level. Ich glaube, dass wir sie schlagen können.“ Von großen Feierlichkeiten nach dem CL-Premierentriumph war keine Spur. „In dieser Phase ist gar nichts erlaubt. Zum Essen kann man ein Bier trinken. Die Jungs von heute sind sehr clever. Ich habe mir auch gedacht, leg‘ dich nieder. Ich habe aber nicht schlafen können“, gab Kühbauer Einblick. Der Sieg in einem „Topspiel“ setze neue Kräfte frei, das Rad drehe sich aber schnell weiter.