Nasser Sonntag: Wo es am längsten trocken bleibt

Wechselhaft und nass präsentiert sich der Sonntag in vielen Teilen Österreichs. Sonne ist jedenfalls Mangelware, sie zeigt sich am ehesten zunächst noch im Osten – allerdings auch dort nicht lange. Den Regenschirm sollte man am besten fast überall griffbereit haben.
In Wien und Niederösterreich sowie im Burgenland kann sich zunächst noch ein wenig die Sonne zeigen. Sie muss allerdings bald aufziehenden Wolken den Platz überlassen. Im weiteren Tagesverlauf setzt dann auch vermehrt Regen ein.
Bereits vom Morgen weg regnerisch präsentiert sich das Wetter hingegen im Westen. In Vorarlberg und Tirol können teils kräftige Schauer niedergehen, in Tirol macht sich außerdem Südföhn vorübergehend bemerkbar und treibt die Temperaturen auf bis zu 17 Grad.
Nass wird es auch in Oberösterreich und Salzburg. Der Himmel zeigt sich wolkenverhangen. Die Schauer können auch hier kräftig ausfallen.
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Am längsten trocken bleibt es laut Prognose am Sonntag in Kärnten und vorerst noch in der südlichen Steiermark. Die Temperaturen erreichen zwischen 8 und maximal 17 Grad (im Föhngebiet).
So wird der Nationalfeiertag
Ein kleiner Blick auf den Nationalfeiertag verspricht Wetterbesserung. In großen Teilen Österreichs wechseln Sonne und Wolken einander ab, nur im Norden und Nordosten könnten vereinzelt Regenschauer niedergehen. 9 bis 16 Grad werden erreicht.
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