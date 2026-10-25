Acht Hotelzimmer für die beiden Superstars

Die Superstars sind da! Alexander Zverev landete bereits am Donnerstag in Wien, trainierte Freitag erstmals in der Stadthalle und nahm die Bedingungen mit Wohlgefallen zur Kenntnis. Carlos Alcaraz trudelte Samstag früh ein, absolvierte ebenfalls seine ersten Einheit, umrundet von hunderten begeisterten Fans in der Marx-Halle.