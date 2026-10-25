Rennen abgesagt! Trauriges Ende einer Kultstrecke

Die Fahrzeit zwischen Melbourne und der Traditionsstrecke wäre im Notfall zu lange. „Da die Fahrtzeit zum Krankenhaus hier jedoch mehr als die im Reglement vorgeschriebenen 45 Minuten beträgt, sind wir zwingend auf diesen Hubschrauber angewiesen. Deshalb sind uns durch das Wetter im Grunde wirklich die Hände gebunden“, so ein enttäuschter Webber.