20 Jahre im Zeichen des Zusammenhalts

Gemeinsam Hoffnung schenken

Damit wir gemeinsam mit der Caritas weiter viele Funken Wärme spenden können, ist unter anderem Unterstützern wie der Unicredit Bank Austria zu verdanken. „Es liegt uns am Herzen, armutsgefährdete Menschen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Im Rahmen unserer sozialen Verantwortung möchten wir dazu beitragen, Notlagen zu lindern und dort Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird“, hebt Ivan Vlaho, Vorstandsvorsitzender der Unicredit Bank Austria hervor.

Fast jeder Fünfte ist von Armut bedroht

Wie dringend diese Solidarität gebraucht wird, belegen auch die Zahlen. Die Caritas verweist auf die offiziellen Daten der Statistik Austria: 261.000 Menschen in Österreich leben in absoluter Armut. Fast jeder Fünfte ist von Armut oder Ausgrenzung bedroht. Besonders betroffen sind Mindestpensionisten, Alleinerziehende und Kinder.