Horrorverletzung und Fahrstunden für ÖFB-Legionär

Einst bei Ried und WAC, jetzt bei BG Pathum United. In Thailand signierte der Oberkärntner Johnny Scherzer einen interessanten Vertrag, erhielt in Bangkok extra Fahrstunden, erlitt eine schwere Verletzung und spielt mit dem Thai-Messi zusammen. Der 31-jährige Linksverteidiger zieht Vergleiche mit Österreich, spricht übers Finanzielle, hatte Zukunftssorgen und dachte gar leise ans Unterhaus. . .
Einst kickte Johnny Scherzer beim WAC, erlebte die Europa-League-Höhenflüge 2020/21 mit. Im vergangenen Sommer wollte Ried den Vertrag des 31-jährigen Außenverteidigers nicht mehr verlängern. „Dann stand ich da und hatte Zukunftssorgen. Das wünsche ich niemandem. Ich hielt mich dann im Younion-Camp für vereinslose Spieler und am Ende bei der Austria Salzburg fit – das war wichtig“, erzählt der Spittaler.
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