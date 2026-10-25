Horrorverletzung und Fahrstunden für ÖFB-Legionär

Einst kickte Johnny Scherzer beim WAC, erlebte die Europa-League-Höhenflüge 2020/21 mit. Im vergangenen Sommer wollte Ried den Vertrag des 31-jährigen Außenverteidigers nicht mehr verlängern. „Dann stand ich da und hatte Zukunftssorgen. Das wünsche ich niemandem. Ich hielt mich dann im Younion-Camp für vereinslose Spieler und am Ende bei der Austria Salzburg fit – das war wichtig“, erzählt der Spittaler.