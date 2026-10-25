Baby-Video motiviert Salzburger bei der WM

„Das motiviert mich natürlich sehr. Ich habe sowohl von meinen Eltern als auch von meiner Partnerin und dem Buben ein Video zugeschickt bekommen. Das gibt einem noch einmal einen zusätzlichen Schub an Energie“, erzählte Ragginger. Ob er die WM auch dazu nutzt, durchzuschlafen? „Um ehrlich zu sein, bin ich da daheim echt gesegnet. Meine Freundin macht einen unglaublichen Job, damit ich schlafen kann und fit bin. Natürlich telefonieren wir jetzt aber etwas öfter“, meinte er.