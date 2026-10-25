Haft im Libanon vorgegaukelt: Frau schickte Geld

28.000 Euro für angebliche Freilassung

Die Burgenländerin machte sich sofort große Sorgen um ihren neuen Online-Freund. Das nutzte der angebliche Häftling skrupellos aus. Für seine Freilassung und den Rücktransport nach Österreich benötige er finanzielle Unterstützung, gaukelte der Kriminelle anfangs glaubhaft vor. Die Frau vertraute ihm blind. In Raten leistete sie die geforderte Hilfe und überwies kleine oder größere Geldbeträge auf unterschiedliche Zahlungsarten. 28.000 Euro kamen mit der Gefangenenmasche insgesamt zusammen.