Autsch! Sturm fehlen gegen Ried fast 24 Millionen

Wenn der Teufel Junge hat, dann hat er viele. Bei Sturm zieht der Verletzungsteufel die ganze Saison schon seine Runden. Zuletzt gegen Marseille fehlten gleich neun (!) Akteure. Legt man das auf die Marktwerte um, geht Sturm mit einem ordentlichen Millionenminus ins Liga-Duell. Umgerechnet: Sturm fehlt am Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel fast dreimal Ried!