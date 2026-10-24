Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Messe-Chef

Die Zeiten für große Publikumsmessen waren schon einmal besser. Gerade zu den vielen wirtschaftlichen Herausforderungen öffnet sich nun für die Messe Graz (MCG) ein ziemlich entbehrlicher Nebenschauplatz. Wie die Staatsanwaltschaft Graz auf „Krone“-Anfrage bestätigt, laufen Ermittlungen gegen Geschäftsführer und Vorstand Martin Ullrich.