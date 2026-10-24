„Ist natürlich eine Aushöhlung des Rechtsstaates“

„Krone“: Alt-Kanzler Sebastian Kurz warnte kürzlich vor einem „toxischen Cocktail“ aus Linksradikalen, gewaltbereiten Migranten und politischem Islam. Droht Wien ein Schicksal wie Paris?

Franz Wolf: Ich hoffe nicht. Aber je mehr junge Menschen ohne Beschäftigung und ohne Perspektive dahintaumeln, desto größer wird diese Wahrscheinlichkeit. Die Integrationspflichten werden jetzt deutlich strenger. Das ist wichtig.