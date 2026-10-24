Black Wings sind nur von der Polizei zu stoppen

Die Black Wings sind im Moment nur von der Polizei zu stoppen! Die Linzer Eishockey-Cracks waren im Luxusliner nach Graz nach einem Stau zu schnell unterwegs und kassierten einen Strafzettel. Am Eis legten Lebler und Co. dann wie die Feuerwehr los, siegten beim Meister 5:2. Überrollt der Tabellenzweite am Sonntag den Zwölften Ferencvaros Budapest?
Dass die Black-Wings-Cracks Freitagnachmittag vorm Spiel eine lange Busfahrt nach Graz hatten und im Stau gestanden sind? „Egal! Wir gehen einfach raus und holen die drei Punkte“, hatte Kapitän Brian Lebler vorm Duell beim Meister gemeint. „Wenn der Spielplan so einfach ist, vielleicht sollte ihn nächstes Mal Brian machen“, scherzte Coach Phil Lukas, dessen Reisegruppe auch noch Bekanntschaft mit der Polizei machte – zumal Busfahrer Rene Pürstinger im Luxusliner etwas Zeit gutmachen wollte. Kostete etwas Zeit und 20 Euro, die gleich beglichen wurden.
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