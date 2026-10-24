Black Wings sind nur von der Polizei zu stoppen

Dass die Black-Wings-Cracks Freitagnachmittag vorm Spiel eine lange Busfahrt nach Graz hatten und im Stau gestanden sind? „Egal! Wir gehen einfach raus und holen die drei Punkte“, hatte Kapitän Brian Lebler vorm Duell beim Meister gemeint. „Wenn der Spielplan so einfach ist, vielleicht sollte ihn nächstes Mal Brian machen“, scherzte Coach Phil Lukas, dessen Reisegruppe auch noch Bekanntschaft mit der Polizei machte – zumal Busfahrer Rene Pürstinger im Luxusliner etwas Zeit gutmachen wollte. Kostete etwas Zeit und 20 Euro, die gleich beglichen wurden.