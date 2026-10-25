Tiroler NEOS fordern Hotelzimmer für Frauen in Not

NEOS-Antrag muss warten, Regierung prüft vorerst

Auch in Tirol soll dieses Angebot geprüft werden, fordert NEOS-Klubobfrau Birgit Obermüller: „Frauen, die von Gewalt bedroht sind, können nicht warten.“ Der Antrag der NEOS soll nun in den Ausschussverhandlungen behandelt werden. Die Landesregierung will zunächst wichtige Eckpunkte prüfen und verweist auf den Ausbau der Schutzplätze: „Statt 113 im Jahr 2022 stehen bis 2026 landesweit 202 Plätze zur Verfügung“, heißt es aus dem Büro von LR Eva Pawlata (SPÖ).