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Das macht KAC-Stürmer Obersteiner einzigartig

Eishockey
24.10.2026 20:57
Die Familie gibt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner (mit Töchterchen Aria) Rückhalt.
Die Familie gibt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner (mit Töchterchen Aria) Rückhalt.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Hinter Rotjacken-Stürmer Daniel Obersteiner liegt ein Seuchenjahr. Heuer spielt sich der 28-Jährige mit Sablattnig und Van Ee wieder in den Mittelpunkt. Auf die Klagenfurter wartet nun mit Tabellenführer Bozen die nächste schwierige Aufgabe. Und: Eine weitere Stütze wird den Rotjacken wohl längerfristig fehlen.

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Unter dem Radar fliegt oft Daniel Obersteiner! Obwohl der vielseitige Stürmer seit Jahren als zuverlässige Rotjacken-Stütze gilt, seine Leistung nicht immer in Scorerpunkten gemessen werden darf. Vergangenes Jahr etwa haderte der 28-Jährige noch mit seiner Ausbeute.

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