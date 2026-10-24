Das macht KAC-Stürmer Obersteiner einzigartig

Hinter Rotjacken-Stürmer Daniel Obersteiner liegt ein Seuchenjahr. Heuer spielt sich der 28-Jährige mit Sablattnig und Van Ee wieder in den Mittelpunkt. Auf die Klagenfurter wartet nun mit Tabellenführer Bozen die nächste schwierige Aufgabe. Und: Eine weitere Stütze wird den Rotjacken wohl längerfristig fehlen.