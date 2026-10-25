Hoffenheim gegen Leverkusen ab 15.30 Uhr LIVE

Hoffenheim steht unmittelbar vor dem 1000. Bundesliga-Tor! In 618 Bundesliga-Spielen erzielte die TSG bislang 999 Treffer. Dazu kommt: Hoffenheim gehört mit 103 Torschüssen zu den offensivfreudigsten Teams der Bundesliga. Nur Bayern und Leverkusen gaben bislang mehr Schüsse ab.