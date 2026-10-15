Kettenloses E-Bike: Die Revolution beim Radeln?

Ein E-Bike ohne Kette und Schaltung? Der französische Hersteller CIXI will mit seinem innovativen PERS-Antrieb das Radfahren neu erfinden. Die „Radkrone“ hat das ungewöhnliche System auf dem Gailtalradweg in Kärnten getestet. Wie natürlich fährt sich ein E-Bike, das Muskelkraft in Strom umwandelt, beim Bremsen Energie zurückgewinnt und ganz ohne mechanische Verbindung zwischen Pedalen und Hinterrad auskommt?