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„Radkrone“-Testfahrt

Kettenloses E-Bike: Die Revolution beim Radeln?

Radkrone
15.10.2026 12:21
Die „Radkrone“ probierte den neuen E-Bike-Antrieb von CIXI Pers im Kärntner Gailtal aus.
Die „Radkrone“ probierte den neuen E-Bike-Antrieb von CIXI Pers im Kärntner Gailtal aus.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Ein E-Bike ohne Kette und Schaltung? Der französische Hersteller CIXI will mit seinem innovativen PERS-Antrieb das Radfahren neu erfinden. Die „Radkrone“ hat das ungewöhnliche System auf dem Gailtalradweg in Kärnten getestet. Wie natürlich fährt sich ein E-Bike, das Muskelkraft in Strom umwandelt, beim Bremsen Energie zurückgewinnt und ganz ohne mechanische Verbindung zwischen Pedalen und Hinterrad auskommt?

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Für unsere Testfahrt haben wir uns den Gailtalradweg ausgesucht. Von Kötschach-Mauthen geht es durch eine der schönsten Radlandschaften Kärntens in Richtung Villach. Herrlich ruhig, landschaftlich traumhaft. Doch diesmal interessiert die „Radkrone“ weniger der Radweg als unser fahrbarer Untersatz.

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