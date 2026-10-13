Headfirst: Dieser neue Fahrradhelm passt jedem!

Der Helm erfüllt damit laut Hersteller sämtliche notwendige Sicherheitsnormen. Mit 450 beziehungsweise 530 Gramm ist er allerdings kein Leichtgewicht. Für Rennradfahrer, die jedes Gramm zählen, weniger interessant. Für Alltagsradler und E-Biker durchaus.

Mit 169 Euro ist der niederländische Kopfschutz außerdem alles andere als ein Schnäppchen. Doch dafür gibt es ein durchdachtes Gesamtpaket mit ungewöhnlicher Passform, integriertem Bremslicht und praktischem Magnetverschluss. Besonders das SafeFit-System hat uns beim „Radkrone“-Test überzeugt. Kein lästiges Drehen am Hinterkopf, sondern einfach zusammendrücken, anpassen und losradeln.