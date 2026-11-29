Sie lebt ein Leben, von dem viele Mädchen in ihrem Alter nur träumen können. Zahide Kayaci, besser bekannt als Zah1de, hat es schon jetzt dorthin geschafft, wo andere erst hinwollen: nämlich ganz nach oben. Dabei war die große Musikkarriere für die Berlinerin keineswegs von Anfang an vorgezeichnet.