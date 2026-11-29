Vor einem Jahr sagte NEOS-Bildungsminister Wiederkehr noch, es gebe keinen Plan B. Jetzt hat sein Parlamentsklub einen: Wenn das Kopftuchverbot fällt, sollen an Schulen für alle unter 14 gar keine religiösen Kopfbedeckungen mehr erlaubt sein.
Die NEOS warten nicht auf den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Denn für den Fall, dass die Höchstrichter beim Kopftuchverbot Nachbesserungen verlangen, haben die Pinken ein Modell vorbereitet: Kinder unter 14 Jahren sollen in der Schule überhaupt keine religiösen Kopfbedeckungen mehr tragen, egal welcher Religion sie angehören. Das gilt für Mädchen und Buben. Das Kopftuch wäre damit weiter verboten, aber nicht mehr als Einziges.
Andere religiöse Zeichen bleiben erlaubt. „Dabei geht es nicht darum, Schutzengelketten oder religiöse Symbole im Klassenzimmer zu verbieten“, heißt es bei den NEOS. Es gehe „einzig und allein um religiöse Kopfbedeckungen“.
Das Höchstgericht hat schon einmal gekippt
Die Vorsicht hat einen Grund. Das aktuelle Verbot für Mädchen unter 14 gilt bekanntlich seit Herbst, bei Verstößen drohen Strafen bis zu 800 Euro. Beim VfGH liegen aber Beschwerden dagegen, eine Entscheidung wird frühestens im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Wie sie ausgeht, ist auch unter Juristen völlig offen.
Der Präzedenzfall ist bekannt: im Jahr 2020 hob der VfGH das türkis-blaue Kopftuchverbot an Volksschulen auf. Es greife eine einzige Religion heraus und verstoße damit gegen die religiöse Neutralität des Staates, so die Richter damals. Das Urteil galt sofort, eine Frist für eine Reparatur gab es nicht. Genau davor warnen die NEOS jetzt: Fällt das Verbot über Nacht, sollen die Schulen nicht ohne Regel dastehen.
Vorschlag lag schon bei Verhandlungen auf dem Tisch
Neu ist der Vorschlag nicht. Laut NEOS war er schon bei den Regierungsverhandlungen auf dem Tisch. Beschlossen wurde dann aber die Variante, die nur das Kopftuch betrifft.
Wir NEOS sind davon überzeugt, dass religiöse Kopfbedeckungen bei Kindern unter 14 schlicht nicht notwendig sind, egal bei welcher Religion.
Yannick Shetty, Klubobmann der NEOS
„Wir haben immer gesagt, dass die Schule bis 14 ein Raum sein soll, in dem sich jedes Kind frei entfalten kann“, sagt Klubobmann und Integrationssprecher Yannick Shetty. Wenn der VfGH eine Nachschärfung verlange, stehe man „den Lehrerinnen und Lehrern in der Pflicht“. Für Shetty sind religiöse Kopfbedeckungen bei Kindern unter 14 „schlicht nicht notwendig, egal bei welcher Religion“. Ob ÖVP und SPÖ beim pinken Reservemodell mitgehen, ist offen.
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