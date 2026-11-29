Der Präzedenzfall ist bekannt: im Jahr 2020 hob der VfGH das türkis-blaue Kopftuchverbot an Volksschulen auf. Es greife eine einzige Religion heraus und verstoße damit gegen die religiöse Neutralität des Staates, so die Richter damals. Das Urteil galt sofort, eine Frist für eine Reparatur gab es nicht. Genau davor warnen die NEOS jetzt: Fällt das Verbot über Nacht, sollen die Schulen nicht ohne Regel dastehen.