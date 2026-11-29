Derbytime in Villach! Zum 366. Mal treffen die Kärntner Rivalen VSV und KAC aufeinander. Zuletzt hatten die Klagenfurter dieses Duell mit fünf Derbysiegen in Folge dominiert. Aber diesmal klingelte es schon nach 20 Sekunden im Klagenfurter Tor und die Adler führen nach dem ersten Drittel mit 2:1.
Das ging schnell! Erst 20 Sekunden waren im 366. Kärntner Eishockeyderby gespielt, ehe die Villacher Halle erstmals explodierte. Denn Sproul spielte den Puck vors Tor, VSV-Topscorer Hancock scheiterte mit seinem ersten Versuch noch, klopfte den Rebound aber unbedrängt rein. Kurz später probierte es auch Larochelle, scheiterte aber an KAC-Goalie Vorauer.
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