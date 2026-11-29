Derbytime in Villach! Zum 366. Mal treffen die Kärntner Rivalen VSV und KAC aufeinander. Zuletzt hatten die Klagenfurter dieses Duell mit fünf Derbysiegen in Folge dominiert. Aber diesmal klingelte es schon nach 20 Sekunden im Klagenfurter Tor und die Adler führen nach dem ersten Drittel mit 2:1.