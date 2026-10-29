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„Radkrone“-Test

Sind City-E-Bikes für längere Radtouren geeignet?

Radkrone
29.10.2026 14:44
Mit dem City-E-Bike in der Rosalia-Region. Im Hintergrund die Burg Forchtenstein, eines der ...
Mit dem City-E-Bike in der Rosalia-Region. Im Hintergrund die Burg Forchtenstein, eines der Wahrzeichen des Burgenlands.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Ein City-E-Bike ist nicht nur für den Stadtverkehr geeignet: Bei einer knapp 60 Kilometer langen Genusstour durch die burgenländische Rosalia-Region zeigt sich, dass leichte E-Räder auch auf längeren Strecken, sanften Hügeln und gut ausgebauten Radwegen überzeugen. Doch wo liegen ihre Grenzen?

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Ein E-Bike für die Stadt, eines fürs Gelände und am besten noch eines für lange Radreisen? Wer soll sich das leisten können? Die „Radkrone“ hat deshalb ausprobiert, ob ein City-E-Bike auch für eine längere Tour taugt und dafür die Rosalia-Region gewählt.

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