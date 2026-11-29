RAF-Camora-Auftritte mit Nachwehen: Während des Konzerts in der Wiener Stadthalle soll eine Frau mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt worden sein. In Tirol kam es im Nachgang eines Gigs zu einer Schlägerei in einem Fast-Food-Lokal – fünf Verletzte inklusive. Der Rapper soll involviert gewesen sein.
Sprachlos war der Star-Rapper nach seinem Konzert in der Wiener Stadthalle am Freitag, als er erfahren hat, was sich während seines Auftritts abgespielt haben soll. Ein brutaler Übergriff auf einen Fan – auf eine junge Frau. Sie fühlte sich sicher, feierte, ließ sich von einem Fremden auf ein Getränk einladen. Danach war alles dunkel. Filmriss! Eine Security entdeckte sie völlig k. o., betäubt auf der Toilette. Sie klagte über Schmerzen im Intimbereich. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung wurden umgehend eingeleitet.
„Sprachlos“, postete der 42-jährige Musiker RAF Camora auf Instagram. „Ich hoffe, dieser HS wird gefunden und zur Verantwortung gezogen. Unsere Gedanken sind bei dem Opfer.“
Nun Aktion scharf gegen K.-o.-Tropfen
Die Gefahr ist nicht erst seit gestern bekannt, jetzt wacht aber auch die österreichische Politik auf und will gegen K.-o.-Tropfen vorgehen. Dieses Unterfangen ist in der Tat nicht ganz einfach, denn es gibt zahlreiche Substanzen, aus denen die heimtückischen Cocktails gemischt werden.
K.-o.-Tropfen sind keine bestimmte chemische Substanz, sondern ein Sammelbegriff für unterschiedliche Mittel, die missbraucht werden, um Menschen wehrlos zu machen. Darunter fallen auch Arzneimittel, Suchtmittel und Industriechemikalien, die zum Teil eine wichtige medizinische oder wirtschaftliche Funktion erfüllen. Ein pauschales Verbot von K.-o.-Tropfen ist daher nicht möglich. Gesetzliche Maßnahmen müssen gezielt bei einzelnen Substanzen und ihrer Verfügbarkeit ansetzen.
Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig wollen nach deutschem Vorbild bei zwei bestimmten Substanzen, die laut Polizei am häufigsten genutzt werden, ansetzen. Demnach soll das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG) für GBL (Gamma-Butyrolacton) und BDO (1,4-Butandiol) mit einer Konzentration von über 20 Prozent verschärft werden.
Konkret würde das bedeuten: ein Verkaufsverbot an Privatpersonen, ein Verbot des Online- und Versandhandels an Privatpersonen, ein Verbot des Verkaufs über Automaten und ein striktes Abgabeverbot an Minderjährige. Man könne das Problem der K.-o.-Tropfen nicht aus der Welt schaffen, „aber wir können einen konkreten Schritt setzen“, so die zwei SPÖ-Politikerinnen.
Grüner Antrag bekam keine Zustimmung
Kritik kommt von den Grünen, die erst am Freitag im Gleichbehandlungsausschuss einen Antrag zu Maßnahmen gegen K.-o.-Tropfen eingebracht haben, aber von den Regierungsfraktionen keine Zustimmung bekommen haben. Frauensprecherin Meri Disoski kündigt an, ihren Antrag im Nationalrat einzubringen und die Regierung auf die Probe zu stellen.
Rapper nach Konzert in Wien zu Auftritt in Innsbruck
Die „Krone“ wollte auch mit RAF Camora über den Übergriff und die politischen Forderungen sprechen. Aber er war trotz mehrmaliger Anfragen nicht erreichbar. Ging es doch nach dem Konzert in der Bundeshauptstadt sofort nach Tirol zum nächsten Auftritt, dem „Snowboard-Big-Air-Event“ am Bergisel gemeinsam mit seinem deutschen Rapper-Buddy Bonez MC.
„Die kamen rein wie die Mafia“
Nach dem Auftritt in der Eiseskälte spazierte man kurz vor 22 Uhr auf eine kulinarische Stärkung in eine Innsbrucker McDonald‘s-Filiale. Schon ging ein Notruf bei der Polizei ein. Denn die schwarz gekleideten Besucher – „die kamen rein wie die Mafia und haben sofort Stress gemacht“, so ein Mitarbeiter im Gespräch mit dem ORF Tirol – sollen in Rage gewesen sein. „Drei meiner Kollegen wurden verletzt, einer musste mit fünf Klammern am Kopf genäht werden.“
Cobra rückte in Hotel an
Die Truppe machte sich aus dem Staub, doch Restaurant-Besucher hatten die prominenten Gäste erkannt. Das Sonderkommando Cobra rückte aus, durchsuchte ein Hotel nahe dem Innsbrucker Flughafen, weil man dort die mutmaßlich an der Schlägerei Beteiligten vermutete: RAF Camora und Bonez MC. Aufgestöbert wurde dem Vernehmen nach zumindest der Wiener Rapper im Spital.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.