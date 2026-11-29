Sprachlos war der Star-Rapper nach seinem Konzert in der Wiener Stadthalle am Freitag, als er erfahren hat, was sich während seines Auftritts abgespielt haben soll. Ein brutaler Übergriff auf einen Fan – auf eine junge Frau. Sie fühlte sich sicher, feierte, ließ sich von einem Fremden auf ein Getränk einladen. Danach war alles dunkel. Filmriss! Eine Security entdeckte sie völlig k. o., betäubt auf der Toilette. Sie klagte über Schmerzen im Intimbereich. Ermittlungen wegen des Verdachts auf Vergewaltigung wurden umgehend eingeleitet.