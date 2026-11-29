Zu Beginn war der rot-weiß-roten Truppe die Lust auf Wiedergutmachung für die 72:77-Hinspielniederlage deutlich anzumerken. Angeführt von Rückkehrer Luka Brajkovic (16 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists) erspielte sich das Team von Coach Aramis Naglic einen kleinen 27:24-Vorsprung, gab diesen Ende der ersten Hälfte aber aus der Hand und erholte sich davon nicht mehr. Im Schlussviertel arbeitete man sich mit einem 14:0-Lauf zwar bis auf 71:76 zurück, konnte die Wende aber nicht mehr herbeiführen.