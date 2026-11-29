Österreichs Basketball-Nationalteam der Männer hat auch das dritte Spiel der Vorqualifikation für die EM 2029 verloren!
Am Sonntag mussten sich Luka Brajkovic und Co. in der Sport Arena Wien Zypern mit 84:92 (42:47) geschlagen geben, womit man auch die letzte rechnerische Chance auf den Gruppensieg und damit den direkten Aufstieg in die eigentliche EM-Qualifikation verspielt hat. Abgeschlossen wird die Vorquali am 25. Februar 2027 mit Österreichs Gastspiel in Nordmazedonien.
Zu Beginn war der rot-weiß-roten Truppe die Lust auf Wiedergutmachung für die 72:77-Hinspielniederlage deutlich anzumerken. Angeführt von Rückkehrer Luka Brajkovic (16 Punkte, 7 Rebounds, 7 Assists) erspielte sich das Team von Coach Aramis Naglic einen kleinen 27:24-Vorsprung, gab diesen Ende der ersten Hälfte aber aus der Hand und erholte sich davon nicht mehr. Im Schlussviertel arbeitete man sich mit einem 14:0-Lauf zwar bis auf 71:76 zurück, konnte die Wende aber nicht mehr herbeiführen.
„Wir haben Moral gezeigt!“
„Es war schwierig für uns, die Intensität aufrechtzuerhalten, die es braucht. Dennoch hatten wir eine Chance und wir haben Moral gezeigt. Die jungen Spieler haben uns wertvolle Energie von der Bank gebracht“, resümierte Naglic. Seine Truppe bekommt im Sommer 2027 in der dritten Phase der Vorquali noch eine letzte Gelegenheit, ein Ticket für die EM-Qualifikation zu ergattern.
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