Für die absolute Mehrheit im Parlament sind 176 Sitze nötig. Den Prognosen zufolge sieht es derzeit so aus, als könnten PP und Vox diese Mehrheit erreichen. Die vom staatlichen Fernsehsender RTVE nach Wahlschluss am Sonntagabend veröffentlichte Umfrage zeigte die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox gemeinsam bei 173 bis 182 Sitzen. Das linke Lager um den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verpasste demnach die absolute Mehrheit.