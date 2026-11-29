Bei den Parlamentswahlen in Spanien zeichnete sich schon im Vorfeld eine Niederlage für den linken Ministerpräsidenten Pedro Sánchez ab. Auch erste Prognosen zeigen: Das Rechtsbündnis aus Partido Popular (PP) und Vox liegt vorn.
Für die absolute Mehrheit im Parlament sind 176 Sitze nötig. Den Prognosen zufolge sieht es derzeit so aus, als könnten PP und Vox diese Mehrheit erreichen. Die vom staatlichen Fernsehsender RTVE nach Wahlschluss am Sonntagabend veröffentlichte Umfrage zeigte die konservative Volkspartei (PP) und die rechtsextreme Vox gemeinsam bei 173 bis 182 Sitzen. Das linke Lager um den sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez verpasste demnach die absolute Mehrheit.
Vox unter den Erwartungen
Die PP blieb demnach stärkste Kraft mit 129 bis 134 Sitzen, knapp gefolgt von den Sozialisten mit 119 bis 124 Sitzen. Vox blieb mit 44 bis 48 Sitzen unter den Erwartungen. Gemeinsam mit kleineren rechtsgerichteten Regionalparteien dürfte sich aber dennoch eine absolute Mehrheit für das rechte Lager ausgehen.
Bei der Prognose von Sigma Dos ist jedoch Vorsicht geboten: Diese beruht auf 19.500 Telefoninterviews, die bereits zwischen dem 13. und 28. November durchgeführt wurden. 2023 lagen die Prognosen daneben.
Rechtsradikale könnten in Spanien mitregieren
Erstmals seit Ende der Franco-Diktatur könnten in Spanien nach der Wahl Rechtsradikale mitregieren. PP-Chef Alberto Núñez Feijóo machte klar, dass er mit der von Santiago Abascal geführten Vox koalieren würde, um an die Regierung zu gelangen.
Die rechten Parteien konnten bei den Koalitionsverhandlungen bereits einige Forderungen durchsetzen. Dazu zählen insbesondere die von ihnen angestrebte „nationale Priorität“ – Spanier sollen beim Zugang zu öffentlichen Hilfen und Dienstleistungen Vorrang vor Ausländern erhalten.
Sánchez pochte auf „epische Wahlbeteiligung“
Die Linke versuchte ihre Anhänger vor allem mit der Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung der rechtsextremen Vox zu mobilisieren. Pedro Sánchez hat bei Kundgebungen der PSOE immer wieder betont, nur eine „epische und historische“ Mobilisierung könne eine Koalitionsregierung aus PP und Vox verhindern.
Tatsächlich erreichte die Wahlbeteiligung um 18 Uhr mit 68,1 Prozent einen historischen Rekordwert und lag 15 Prozentpunkte über dem Wert von 2023. Spanische Medien berichten von der „höchsten Wahlbeteiligung in der Geschichte der spanischen Demokratie“.
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