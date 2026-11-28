Nach dem Schneechaos am Donnerstag hat der Wiener Handel alles auf den ersten Einkaufssamstag gesetzt – und die Hoffnungen haben sich erfüllt. Ab Mittag war die Innenstadt dicht gedrängt, Touristen geben kräftig Geld aus. Ein Einkaufszentrum im Westen kam mit dem Andrang kaum nach. Ein Lokalaugenschein.
Die Geschäfte haben noch zu, doch der Graben ist mit Menschen voll. Touristen schlendern unter Kristalllustern, die über der Prachtstraße hängen, fotografieren Fassaden. Samstagmorgen, erster Einkaufssamstag im Advent: Die „Krone“ hat sich in der Innenstadt umgesehen. Zwischen den Passanten schieben sich Kastenwagen durch die Fußgängerzone. Ware wird angeliefert, Lager werden aufgefüllt. Die Händler rüsten sich für den Ansturm.
Zahlungskräftige Gäste füllen die Innenstadt
Den Zulauf der Gäste bestätigt auch der Wien Tourismus auf „Krone“-Anfrage. Die Buchungslage für die Adventwochenenden liege leicht über dem Vorjahr. Die Vorweihnachtszeit zähle zu den am stärksten gebuchten Zeiten der Hotellerie. Vor allem: „Es sind viele zahlungskräftige Touristen hier, die bei uns Geld ausgeben“, erklärt Dieter Steup, Obmann der Wirtschaftskammer für die Innenstadt.
Schneechaos vergessen, Kunden stürmen die Läden
Den Kaufleuten steckt der Donnerstag noch in den Knochen. Schnee, Chaos, Verkehrsbehinderungen – ein schlechter Geschäftstag. Manche Betriebe verbuchten Rückgänge im hohen zweistelligen Bereich. Jetzt liegt der Schnee nur noch auf den Dächern. Das ist gut für die Einkaufsstraßen, in denen sich schon zu Mittag die Massen schieben. Steup: „Besonders Textil, Elektro und Spielwaren haben profitiert. Auch viele Dekoartikel wurden gekauft.“
Das Auhof Center ganz im Westen Wiens konnte den Ansturm kaum bewältigen: „Wir mussten kurzfristig die Tiefgarage sperren, weil der Andrang so groß war“, so Eigentümer Peter Schaider. Dazu komme das Finale der Rabattwoche rund um den Black Friday. Viele Geschäfte locken immer noch mit Preisnachlässen.
Der erste Einkaufssamstag war phänomenal. Die Wiener nutzen den Tag für ihre Einkäufe. Wir mussten kurzfristig sogar die Tiefgarage sperren.
Peter Schaider, Auhof Center Eigentümer
Bild: Peter Tomschi
Das bestätigt auch Wien Mitte The Mall-Centermanager Florian Richter: „Unser Einkaufszentrum ist voll. Das hat vor allem drei Gründe: Die Menschen sind bei uns vor schlechtem Wetter geschützt. Viele wollen ein Schnäppchen machen. Zudem sorgt natürlich das Weihnachtsgeld für gute Stimmung.“
Fast neun von zehn Wienern kaufen heuer Geschenke
Laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer möchten heuer neun von zehn Wienern Geschenke kaufen, im Schnitt sieben Päckchen. Dafür haben die meisten ein Budget von rund 300 Euro eingeplant. Hochgerechnet erwartet der Handel 460 Millionen Euro.
Unser Einkaufszentrum ist voll. Das kalte Wetter, die Black-Friday-Angebote und das Weihnachtsgeld sorgen bei den Wienern für Einkaufsstimmung.
Florian Richter, Wien Mitte The Mall
Bild: Martina Berger
Ein guter Start ins Weihnachtsgeschäft. Besonders die Branchen Textil, Elektro, Spielwaren und Dekoartikel profitieren.
Dieter Steup, Wirtschaftskammer Wien
Bild: Sebastian Zemanek
Ganz oben auf den Wunschlisten: Kleidung, Gutscheine und Bücher. Aber auch Spielwaren, Kosmetika und Schmuck. 17 Prozent wollen Bargeld unter den Christbaum legen.
Auto besser stehen lassen
Der Trubel hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Wer auf die Mariahilfer Straße will, lässt das Auto besser stehen. Am 5., 8., 12. und 19. Dezember ist der innere Abschnitt zwischen Museumsplatz und Kaiserstraße gesperrt. Dasselbe gilt für die Neubaugasse bis zur Lindengasse. Der 13A fährt geteilt, die Stadt rät zur U3 oder U6.
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