Schneechaos vergessen, Kunden stürmen die Läden

Den Kaufleuten steckt der Donnerstag noch in den Knochen. Schnee, Chaos, Verkehrsbehinderungen – ein schlechter Geschäftstag. Manche Betriebe verbuchten Rückgänge im hohen zweistelligen Bereich. Jetzt liegt der Schnee nur noch auf den Dächern. Das ist gut für die Einkaufsstraßen, in denen sich schon zu Mittag die Massen schieben. Steup: „Besonders Textil, Elektro und Spielwaren haben profitiert. Auch viele Dekoartikel wurden gekauft.“