Richardson verlieh der Colts-Offense um Offensive Tackle Raimann nach der Entlassung von Ex-Quarterback Daniel Jones zumindest wieder Explosivität und Dynamik. Gemeinsam mit dem überragenden Running Back Jonathan Taylor, der zwei Touchdowns erzielte, hielt der 24-Jährige sein Team im Spiel. Richardson lief einmal selbst in die Endzone, warf allerdings auch eine Interception. Die Giants jubelten am Ende über den siebenten Saisonsieg und dürfen auf die Playoffs hoffen.