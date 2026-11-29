Beim NFL-Comeback von Quarterback Anthony Richardson haben die Indianapolis Colts gegen die New York Giants die nächste knappe Niederlage kassiert!
Die Colts, bei denen der Wiener Footballer Bernhard Raimann nach einer Gehirnerschütterung und einwöchiger Pause wieder zum Einsatz kam, mussten sich zu Hause den Giants in einem spannenden Schlagabtausch mit 30:34 geschlagen geben. Die Colts haben nach der neunten Pleite im zwölften Spiel kaum mehr Chancen auf die Playoffs.
Richardson verlieh der Colts-Offense um Offensive Tackle Raimann nach der Entlassung von Ex-Quarterback Daniel Jones zumindest wieder Explosivität und Dynamik. Gemeinsam mit dem überragenden Running Back Jonathan Taylor, der zwei Touchdowns erzielte, hielt der 24-Jährige sein Team im Spiel. Richardson lief einmal selbst in die Endzone, warf allerdings auch eine Interception. Die Giants jubelten am Ende über den siebenten Saisonsieg und dürfen auf die Playoffs hoffen.
Dramatischer Heimsieg für Texans
Einen dramatischen Heimsieg feierte Division-Rivale Houston Texans mit einem 26:23 nach Verlängerung gegen die Baltimore Ravens. Die Texans durften sich über den fünften Sieg freuen, die Ravens stehen ohne den verletzten Quarterback-Star Lamar Jackson und der siebenten Niederlage hintereinander bei einer Bilanz von 4:8 Siegen.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.