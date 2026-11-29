Stürmer-Star Erling Haaland (34.) brachte ManCity nach einem Gvardiol-Solo in Führung, Kai Havertz (40.) sorgte mit einem Kopfball für den raschen Ausgleich. Gleich nach Wiederbeginn belohnte Enzo Fernandez (48.) die Gäste in einer Drangphase. Arsenal stand in der Folge aber das nötige Glück zur Seite. Jurrien Timber (83.) traf am langen Eck zum Ausgleich, auch nach zahlreichen TV-Wiederholungen war aber nicht ganz ersichtlich, ob er dabei nicht nur die Hüfte, sondern auch die Hand zu Hilfe genommen hatte. Zudem war Tormann Gianluigi Donnarumma wegen eines vermeintlichen Ellbogenschlags zu Boden gegangen, was auch ungeahndet blieb.