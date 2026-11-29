Dementsprechend motivierend war für den Salzburger die Rückkehr an den Schauplatz seines nach wie vor einzigen Weltcup-Erfolges. „Ich habe mich schon gefreut, wieder da zu sein. Es kommen Erinnerungen hoch, aber mir ist klar, dass heuer wieder alles bei null anfängt. Ich hoffe, ich kann die Sachen, die mir im Vorjahr gelegen sind, wieder gut umsetzen“, sagte Brennsteiner. Der lange und selektive Hang in der Höhenlage von Colorado verspreche einen „richtig coolen Riesentorlauf“. Am Podest stand der bei Olympia achtplatzierte RTL-Spezialist zuletzt im März als Dritter in Kranjska Gora.