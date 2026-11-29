Die Ski-Stars sind in Copper Mountain gefordert. Der Riesenslalom der Herren beginnt um 18 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der für Brasilien fahrende Norweger Lucas Pinheiro Braathen geht am Sonntag in Copper Mountain (18.00/21.00 Uhr/MEZ) auf seinen saisonübergreifend bereits fünften Riesentorlauf-Triumph in Serie los. Der Olympiasieger gewann vor einem Monat in Sölden den Weltcup-Auftakt. Stefan Brennsteiner landete im Ötztal nach Zwischenrang drei an der elften Stelle, an Copper Mountain hat der Salzburger als Vorjahressieger besonders gute Erinnerungen.
Dementsprechend motivierend war für den Salzburger die Rückkehr an den Schauplatz seines nach wie vor einzigen Weltcup-Erfolges. „Ich habe mich schon gefreut, wieder da zu sein. Es kommen Erinnerungen hoch, aber mir ist klar, dass heuer wieder alles bei null anfängt. Ich hoffe, ich kann die Sachen, die mir im Vorjahr gelegen sind, wieder gut umsetzen“, sagte Brennsteiner. Der lange und selektive Hang in der Höhenlage von Colorado verspreche einen „richtig coolen Riesentorlauf“. Am Podest stand der bei Olympia achtplatzierte RTL-Spezialist zuletzt im März als Dritter in Kranjska Gora.
Schwarz nach Sölden-Aus heiß auf Renneinsätze
Der jüngste österreichische Riesentorlaufsieg gelang Marco Schwarz kurz vor Weihnachten 2025 in Alta Badia. In Sölden schied der Kärntner jedoch im ersten Lauf aus. „Das ist abgehakt, es war relativ schnell analysiert, das war ein blöder Fehler, aber davon lasse ich mich nicht rausbringen. Ich weiß, dass ich eine gute Vorbereitung hatte und freue mich, wenn die Rennen jetzt so richtig Schlag auf Schlag kommen“, sagte der im Slalom nicht mehr antretende Schwarz. Bester Österreicher in Sölden war Weltmeister Raphael Haaser, der mit Platz fünf sein bisher bestes RTL-Ergebnis im Weltcup verzeichnete.
Die noch schärferen Widersacher von Seriensieger Braathen werden einmal mehr aber wohl Marco Odermatt und Loic Meillard sein. Die beiden Schweizer standen in Sölden und auch bei Olympia neben Braathen auf dem Podest. Und sie waren es auch, die im Weltcup vor dem Erfolgslauf des späteren RTL-Kugelgewinners die letzten beiden Siege davontrugen.
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