Doch bevor man frohen Mutes und voller Vorfreude auf den geistreichen Wurf der 2012 verstorbenen israelischen Dramatikerin Anat Gov am Freitag zur Premiere Richtung neuebuehnevillach (nbv) eilt, muss man allen Mut zusammennehmen und mitten hinein und durch die Perchten, die Umzug haben und sich entsprechend teuflisch gebärden.