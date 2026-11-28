Ein Teil der Militär-Fahrzeuge könnte aber auch für die Libysche Nationalarmee bestimmt gewesen sein. Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen faktisch geteilt. Der Osten des nordafrikanischen Landes wird von Militärkommandant Khalifa Haftar kontrolliert, dessen Libysche Nationalarmee Verbindungen zu Russland hat. Moskau hat die Beziehungen zu Haftar laut Experten schon lang ausgebaut und Libyen in einen Knotenpunkt für russische Aktivitäten in Afrika verwandelt.