Konvoi auf Rückzug
Russen-Schiffe drehen im Mittelmeer plötzlich um
Haben die Ukrainer die Russen aus dem Mittelmeer vertrieben? Fakt ist jedenfalls, dass mehrere russische Schiffe umgedreht sind, nachdem ukrainische Drohnen ein Russen-Schiff versenkt haben. Dabei hatte der russische Konvoi ein brisantes Ziel: Er wollte wohl Nachschub für Putins Afrika-Korps bringen.
Vergangene Woche haben sieben ukrainische Drohnen ein kleines Kriegsschiff der Russen versenkt, das in einem libyschen Hafen gelegen ist. Das hat offenbar eine abschreckende Wirkung gezeigt. Ein ganzer Konvoi russischer Schiffe auf dem Weg nach Libyen hat wieder umgedreht, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt.
Die Entscheidung zur Kehrtwende ist schnell gefallen. Am 22. November wurde die russische Korvette „Merkuri“ im libyschen Hafen Benghazi versenkt, der russische Frachter „MV Angara“ wurde ebenfalls getroffen. Noch am selben Tag drehte der russische Konvoi im Mittelmeer wieder um, beobachtete ein europäischer Militärvertreter.
Zu dem Konvoi gehörten die Frachter „Maia 1“, „Lady R“ und „Lady D“, die von der Fregatte „Golowko“ eskortiert wurden. Die Schiffe sind Anfang November in Kaliningrad in See gestochen. Zuletzt wurden sie am Mittwoch in der Nähe von Algerien geortet, welches Ziel sie jetzt ansteuern und ob sie noch auf Anweisungen warten, ist nicht klar.
Fahrzeuge für Afrika-Korps?
Die russischen Schiffe wollten laut dem Militärvertreter militärische Fahrzeuge nach Libyen bringen. Womöglich seien die Militärfahrzeuge für das Afrika Korps und den Einsatz in Westafrika gedacht gewesen. Das Afrika-Korps ist der Nachfolger der Wagner-Gruppe und dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt.
Ein Teil der Militär-Fahrzeuge könnte aber auch für die Libysche Nationalarmee bestimmt gewesen sein. Seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ist Libyen faktisch geteilt. Der Osten des nordafrikanischen Landes wird von Militärkommandant Khalifa Haftar kontrolliert, dessen Libysche Nationalarmee Verbindungen zu Russland hat. Moskau hat die Beziehungen zu Haftar laut Experten schon lang ausgebaut und Libyen in einen Knotenpunkt für russische Aktivitäten in Afrika verwandelt.
Sorge Krieg im Mittelmeerraum
Die ukrainischen Drohnenangriffe vor der libyschen Küste haben die Furcht vor einer Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Mittelmeerregion geschürt. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha versicherte aber, dass Kiew „nicht die Absicht“ habe, „Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Libyen oder irgendein anderes Land auszuweiten.“
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