„Werden Fortschritt verteidigen“

In seiner Rede in der Nacht von Sonntag auf Montag erklärte Sánchez zudem, seine Partei erkenne dieses Wahlergebnis „ohne Misstrauen oder Verschwörungstheorien“ an und akzeptiere es. Sánchez wandte sich an das „progressive Spanien, das Trauer und Angst empfindet“, und rief es auf, „nicht aufzugeben, Widerstand zu leisten“. „Wir werden ihnen nichts durchgehen lassen. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den so hart erkämpften Fortschritt zu verteidigen.“