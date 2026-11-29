Nach seiner Niederlage bei den Parlamentswahlen in Spanien gratuliert Premier Pedro Sánchez seinem Rivalen Feijóo zum Wahlsieg. Er spricht von einem „traurigen Tag für unser Land“ und ruft die Spanier zum Widerstand auf. Die Parteichefin der linken Podemos kündigte ihren Rücktritt aus der Politik an und warnte vor „schlimmen Zeiten“.
„Heute Abend ist ein trauriger Abend für unser Land, aber ich bekräftige meine Hoffnung, denn der Kampf für soziale Gerechtigkeit ist nie zu Ende“, sagte Sánchez in seiner Rede. „Manchmal gewinnen wir, manchmal verlieren wir. Das Ergebnis ist nicht das, was wir uns gewünscht haben.“
Die konservative Volkspartei (PP) gewann die Parlamentswahl in Spanien und wird mit der Unterstützung der rechtsextremen Vox über eine absolute Mehrheit regieren können. Die PSOE von Sánchez kam auf 115 Mandate – Auch gemeinsam mit anderen linksgerichteten Parteien reicht es also nicht für eine Mehrheit des linken Lagers.
„Werden Fortschritt verteidigen“
In seiner Rede in der Nacht von Sonntag auf Montag erklärte Sánchez zudem, seine Partei erkenne dieses Wahlergebnis „ohne Misstrauen oder Verschwörungstheorien“ an und akzeptiere es. Sánchez wandte sich an das „progressive Spanien, das Trauer und Angst empfindet“, und rief es auf, „nicht aufzugeben, Widerstand zu leisten“. „Wir werden ihnen nichts durchgehen lassen. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den so hart erkämpften Fortschritt zu verteidigen.“
Linke: „Es werden schlimme Zeiten kommen“
Irene Montero, Parteichefin der linken Podemos, kündigte nach Bekanntwerden des Ergebnisses ihren Rückzug aus der Politik an. In einer Ansprache sagte sie: „Die Rechte hat diese Wahlen gewonnen, was die denkbar schlechteste Nachricht für unser Land ist.“ Weiter fügte sie hinzu: „Wir leben bereits in schwierigen Zeiten, und es werden sicherlich noch schlimmere Zeiten kommen.“
Auch US-Präsident Donald Trump hat sich bereits zu dem Ergebnis der Wahl geäußert. Für ihn sind es „großartige Neuigkeiten“, dass der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bei der Parlamentswahl am Sonntag abgewählt wurde, sagte er gegenüber der BBC.
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