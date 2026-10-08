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Steintrikes: Das sind Dreiräder mit Suchtpotenzial

Radkrone
08.10.2026 12:58
Ausfahrt durch die Wälder rund um Gänserndorf in Niederösterreich
Ausfahrt durch die Wälder rund um Gänserndorf in Niederösterreich(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Liegerad, Mountainbike und Gokart in einem: Die Steintrikes sorgen mit drei Rädern, tiefem Schwerpunkt und üppigem Federweg für ein ungewöhnliches Fahrerlebnis. Die „Radkrone“ hat die außergewöhnlichen Liegedreiräder auf Schotter- und Waldwegen rund um Gänserndorf getestet – und dabei ordentlich Gas gegeben.

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Die erste Kurve geht noch vorsichtig. Bei der Zweiten wird schon kräftiger in die Pedale getreten. Und spätestens beim ersten ordentlichen Schlagloch ist das volle Vertrauen da.

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