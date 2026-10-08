Steintrikes: Das sind Dreiräder mit Suchtpotenzial

Liegerad, Mountainbike und Gokart in einem: Die Steintrikes sorgen mit drei Rädern, tiefem Schwerpunkt und üppigem Federweg für ein ungewöhnliches Fahrerlebnis. Die „Radkrone“ hat die außergewöhnlichen Liegedreiräder auf Schotter- und Waldwegen rund um Gänserndorf getestet – und dabei ordentlich Gas gegeben.