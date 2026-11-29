Erst eine Verletzung, dann die Ehe-Krise und nun auch noch DAS: Die deutsche Torwart-Legende Manuel Neuer ist beim Besuch eines Fanclubs des FC Bayern München ein schmerzhaftes Malheur mit einer Torte passiert! Der 40-Jährige verletzte sich beim ungeschickten Hantieren mit einem Messer beim Anschneiden einer Torte (!) an einem Finger …