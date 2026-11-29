Erst eine Verletzung, dann die Ehe-Krise und nun auch noch DAS: Die deutsche Torwart-Legende Manuel Neuer ist beim Besuch eines Fanclubs des FC Bayern München ein schmerzhaftes Malheur mit einer Torte passiert! Der 40-Jährige verletzte sich beim ungeschickten Hantieren mit einem Messer beim Anschneiden einer Torte (!) an einem Finger …
Passiert ist das Ganze bei Neuers Besuch des Fanclubs „Räuber Kneißl Unterweikertshofen ‘97“ in Oberbayern. Der seit Wochen wegen eines Sehnenteilrisses im rechten Fuß ausfallende und nach der Trennung von seiner Ehefrau Anika medial heiß diskutierte Goalie war dort der Ehrengast, wurde sogar von einer Blaskapelle empfangen.
Gleich vorweg sei verraten, dass Neuer bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit Wochen zu seinen privaten Verhältnissen keine Angaben machte, es wurden nicht einmal Fragen dazu gestellt bzw. zugelassen.
Schnitt in den linken Daumen
Nach einer längeren Frage-Runde, im Rahmen derer er auch sein Karriere-Ende im kommenden Sommer in den Raum stellte, wurde Neuer auch eine Torte geschenkt. Eine Torte, die er vor versammeltem Publikum dann auch gleich anschnitt.
Doch etwas ging schief und plötzlich zuckte der mit seinen Händen beim Abwehren von Fußbällen so geschickte Spitzen-Goalie – er hatte sich in den linken Daumen geschnitten! Er ließ sich den Abend freilich nicht von diesem Unfall vermiesen, mehr als ein Pflaster war letztlich nicht nötig …
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