Von ersten verschwommenen Bildern der Milchstraße über die Mondlandung 1969 bis zur Mars-Mission. Vor dem Hintergrund der aktuellen All-Aufrüstung skizziert ein NASA-Buch erstmals die gesamte Geschichte der Raumfahrt. Auf dem Weg geleitet uns dabei die 1977 gebaute Voyager-Sonde, die jüngst mit 26 Milliarden Kilometern den Entfernungsrekord von der Erde brach – und nun in Richtung Ewigkeit fliegt.
In welchen Blautönen schimmert unsere Erde wirklich, wenn man sie vom All aus betrachtet? Wie fühlt es sich an, losgelöst und schwerelos durch Raum und Zeit zu schweben? Und wie weit kann der Mensch – auf einer ständigen Gratwanderung zwischen Ehrfurcht und Einsamkeit – noch ins Universum vordringen?
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