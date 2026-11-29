Gewalt im Westjordanland nimmt zu

Nach dem brutalen Angriff, den die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus dem Gazastreifen auf Israel verübt hatte, hat die Gewalt im besetzten Westjordanland deutlich zugenommen. Seitdem wurden dort laut einer AFP-Zählung, die auf Daten des palästinensischen Gesundheitsministeriums beruht, mehr als 1.100 Palästinenser getötet, die meisten von israelischen Soldaten. Nach israelischen Angaben wurden im selben Zeitraum mehr als 50 Israelis bei palästinensischen Angriffen oder während Armeeeinsätzen getötet.