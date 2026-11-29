Die Todesstrafe für verurteilte Terroristen ist seit dem Frühjahr in Israel Gesetz. Nach einem tödlichen Angriff auf einen jüdischen Siedler im Westjordanland will das Militär nun erstmals einen Palästinenser zum Tode verurteilen lassen. Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Ben Gvir jubelt.
Die Streitkräfte erklärten am Sonntag, die Militär-Staatsanwaltschaft habe die Familie des ermordeten Siedlers über ihre Absicht informiert, Anklage gegen den für die Tat verantwortlichen „Terroristen“ zu erheben.
Erste Anwendung seit Mai
Das israelische Parlament hatte im März eine umstrittene Gesetzesreform beschlossen, welche die Todesstrafe für wegen Terrorismusvorwürfen verurteilte Palästinenser im Westjordanland vorsieht. Nur bei „besonderen Umständen“ kann die Strafe in lebenslange Haft abgemildert werden. Das Gesetz trat im Mai in Kraft – und soll nun erstmals angewandt werden.
Palästinenser erschoss Siedler
Ein Palästinenser hatte im September in der Nähe einer Siedlung nahe Ramallah einen Siedler mit israelisch-französischer Staatsbürgerschaft erschossen. Der Angreifer wurde festgenommen. Der rechtsextreme Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir forderte in der Folge die Todesstrafe für den Palästinenser.
Am Sonntag begrüßte Ben Gvir die entsprechende Entscheidung der Militär-Staatsanwaltschaft. Er sprach von einem „historischen Schritt“, einer „moralischen“ Entscheidung und einer „Abschreckung“. Die Menschenrechtsorganisation Komitee gegen Folter in Israel verurteilte dagegen eine „rassistische und drakonische Form“ der Todesstrafe, die auf Palästinenser abziele.
Gewalt im Westjordanland nimmt zu
Nach dem brutalen Angriff, den die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus dem Gazastreifen auf Israel verübt hatte, hat die Gewalt im besetzten Westjordanland deutlich zugenommen. Seitdem wurden dort laut einer AFP-Zählung, die auf Daten des palästinensischen Gesundheitsministeriums beruht, mehr als 1.100 Palästinenser getötet, die meisten von israelischen Soldaten. Nach israelischen Angaben wurden im selben Zeitraum mehr als 50 Israelis bei palästinensischen Angriffen oder während Armeeeinsätzen getötet.
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